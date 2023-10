TIM sembra ormai senza sosta. Dopo le sue già ampie proposte, in questi giorni l’operatore telefonico italiano ha deciso di proporre per i suoi nuovi clienti la super offerta mobile denominata TIM Power Iron ma con una novità. Questa volta, infatti, l’offerta includerà un bundle di traffico dati maggiore pari a ben 100 GB sempre ad un super prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Power Iron, la super offerta per i nuovi clienti ora con 100 GB

Tutti i nuovi clienti del noto operatore telefonico TIM potranno attivare la fantastica offerta mobile denominata TIM Power Iron. Come ben sappiamo, si tratta di un’offerta già di per sé conveniente e con un costo di appena 6,99 euro al mese. Tuttavia, come già accennato in apertura, in questi giorni l’operatore ha deciso di proporla con un bundle maggiore di traffico dati.

Questa volta, infatti, gli utenti avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati per navigare senza problemi. La rete supportata è il 4G di TIM con una velocità massima pari a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. L’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

TIM Power Iron è un’offerta attivabile da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori. Sono però esclusi gli operatori telefonici Vodafone, WindTre, Very Mobile, Lycamobile, ho Mobile e Kena Mobile. Fino a fine mese è poi possibile attivare la 5G Promo a 0 euro al mese per tre mesi. Successivamente, gli utenti dovranno pagare un costo di 1,99 euro al mese per navigare con connettività 5G.