La OPPO lancerà presto in Italia il nuovo smartphone A38. Il dispositivo, già solo dalle informazioni condivise dall’azienda, sembra essere davvero stupefacente. Il design è curato nei dettagli sia dal lato estetico che funzionale, il device infatti è molto leggero. Le colorazioni disponibili saranno 2: il Glowing Black e il Glowing Gold, entrambe affinate ed arricchite tramite l’utilizzo della tecnologia OPPO Glow.

Sembra che gli esperti abbiano già apprezzato le caratteristiche tecniche e visive del dispositivo. Ora vedere tutte le specifiche del nuovo smartphone.

Le caratteristiche dell’OPPO A38

L’A38 possiede uno schermo da 6,56” HD+, avente una frequenza per l’aggiornamento di 90 Hz che gli permette di offrire immagini definite e dai colori vibranti. La nuova funzione Sunlight permette una visione totale del display anche in condizioni di forte luce. Potrete visualizzare qualsiasi messaggio o i post sui social anche in presenza di luce diretta del sole. Per ridurre l’affaticamento degli occhi di chi lo possiede, la società ha aggiunto la tecnologia All-Day AI Eye Comfort.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo è composto da un sensore AI con una potenza di 50 megapixel che permette di ottenere degli scatti nitidi e raffigurare ogni sfumatura di colore. Una seconda fotocamera da due megapixel permette di creare degli effetti spettacolari bokeh. La vera novità è l’implementazione da parte del team OPPO di un algoritmo avanzato che permette di enfatizzare il soggetto in foto. La fotocamera anteriore, o selfie camera, è da 5 megapixel.

Al di sotto della scocca si trova un processore MediaTek Helio G85. Questo è in grado di assicurare delle prestazioni multitasking e fluide. Inoltre, si ha una Memoria RAM da 4 giga e altri 128 GB di storage attraverso la RAM virtuale. Per chi desidera finalmente uno smartphone con un volume pazzesco, l’A38 riesce ad amplificarlo del 300% tramite l’altoparlante, in modo tale da poter guardare e ascoltare qualsiasi contenuto anche negli ambienti più rumorosi. La batteria, invece, è di 5000 MAh e garantisce un’autonomia elevata. Altra chicca del dispositivo e la ricarica: lo smartphone arriva al 100% di batteria in soli 75 minuti grazie ad una nuova tecnologia da 33 W chiamata SUPERVOOC. Infine, l’OPPO A38 riesce facilmente a resistere a polvere e acqua tramite la certificazione IP54. Il costo? Solo 219 euro.