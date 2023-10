Oppo A38 è il nuovo midrange dell’azienda cinese, un prodotto dotato di ricarica rapida da 33W, che supporta perfettamente l’ampia batteria da 5000mAh, ad affiancare comunque un processore MediaTek Helio G85, dotato a sua volta di un ampia memoria di archiviazione e tanta RAM. Il tutto viene completato da un design iconico alla moda, con comparto fotografico di grande qualità, considerando appunto il sensore principale da 50 megapixel.

L’estetica iconica di Oppo viene riprese anche da Oppo A38, con texture ricercare e colori vivaci, viene commercializzato in due colorazioni (Glowing Gold e Glowing Black), entrambi dotati della tecnica Oppo Glow, pronta a conferire alla scocca posteriore un aspetto che ricorda un certo scintillio, nonostante sia presente finitura opaca oleofobica. Il design premium in 2D lo rende comodo da tenere tra le mani, con spessore di soli 8,16 millimetri e peso di 190 grammi circa, sul frame trova poi posto il sensore per le impronte digitali.

Oppo A38, uno smartphone iconico

Anteriormente è presente un display HD+ da 6,56 pollici, con refresh rate a 90Hz ed il supporto al 96% della gamma cromatica DCI-P3, nonché una luminosità massima di 720 nit. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da uno da 2 megapixel per gli effetti bokeh, e grazie al supporto del pixel binning, si potranno preservare al meglio i dettagli con scarsa luminosità; nella parte frontale, al contrario, viene completato il segmento fotografico con un sensore da 5 megapixel.

Il processore è il MediaTek Helio G85, octa-core di buona qualità, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, un altoparlante che supporta la funzione Ultra Volume, con incremento del 300%. La batteria, infine, ricordando che è un dispositivo certificato IP54, è un componente da 5000mAh, con ricarica rapida a 33W, che permette così di passare da 0 a 100 in soli 75 minuti, ed una buonissima autonomia generale.

Oppo A38 è acquistabile da oggi in entrambe le colorazioni al prezzo di 219 euro, sia sul sito ufficiale che su Amazon (in questo caso nei prossimi giorni).