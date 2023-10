Sony PS5 Slim è ufficiale, ecco il design della nuova console

Sony ha oggi annunciato ufficialmente la PS5 Slim, una versione rivisitata della console di punta del periodo, caratterizzata da un design ridimensionato, e sopratutto dalla possibilità di aggiungere il lettore disco esternamente alla console, rendendola difatti più piccola e trasportabile.

La tecnologia utilizzata in PS5 Slim non cambia, l’utente infatti potrà godere di esattamente le stesse funzionalità tecnologiche di PS5, ma allo stesso tempo fruire di un volume ridotto del 30%, un peso ridotto del 18% e del 24% in meno rispetto ai modelli che l’hanno preceduta. La cover è composta da quattro pannelli, con una parte superiore lucida, mentre inferiore completamente opaca.

Gli utenti potranno acquistare la versione standard del nuovo design, quindi già con il lettore disco ottico integrato, oppure la Digital Edition, che offrirà quindi la possibilità di aggiungere il Blu-Ray Disc Drive, collegandolo esternamente alla porta dedicata. E’ un componente aggiuntivo, non incluso in confezione, che ha un costo di 119,99 euro.

Sony PS5, ecco la versione Slim

Il modello qui descritto sarà disponibile all’acquisto prima negli Stati Uniti, a partire dalla mensilità di Novembre, per poi via via arrivare in tutti i mercati selezionati (compresa l’Italia). La nuova variante sostituirà completamente quella vecchia, ciò sta a significare che in commercio verranno prima terminate le scorte del modello precedente, per poi essere presente solamente la Slim descritta nell’articolo.

Il prezzo di vendita sarà di 549 euro per la versione con disco integrato, per poi passare sui 449,99 euro previsti per la Digital Edition. La PS5 nasce per essere utilizzata in orizzontale, gli utenti che la vorranno posizionare in verticale dovranno acquistare uno stand del valore di 29 euro. Coloro che hanno già acquistato le cover per il modello precedente devono sapere che non potranno essere utilizzate con il corrente, saranno in vendita nuove cover a 54,99 euro.