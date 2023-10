L’operatore telefonico Iliad continua a far parlare di sé.

Tuttavia, in questo caso, non parleremo di una promozione telefonica in particolare, ma della nuova collaborazione che il gestore ha stipulato di recente con Findomestic Banca, la società del gruppo BNP Paribas Personal Finance.

Una collaborazione che ha in serbo per tutti i clienti Iliad, vecchi e nuovi, interessanti ed inaspettate novità.

Iliad e Findomestic: ecco come accedere alla promo online

Come abbiamo appunto detto, Iliad ha stipulato un’importante collaborazione con Findomestic Banca, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di acquistare un nuovo modello di iPhone a scelta, anche tra i più recenti in commercio, il tutto:

Senza interessi;

Senza anticipo;

A Tasso zero.

Il finanziamento è attivabile direttamente online, accedendo al sito ufficiale dell’operatore telefonico.

I clienti avranno infatti la possibilità di selezionare anche la tipologia di acquisto che risulta essere più comoda per le proprie esigenze, scegliendo una rateizzazione di 12 o 24 mensilità.

L’offerta è valida per tutti i modelli di iPhone, compresi i nuovi iPhone 15.

Tra questi:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 Mini;

iPhone 12, 11.

Insomma, acquistare uno smartphone di ultima generazione non è mai stato così semplice.

Scegli il modello che preferisci, decidi come pagare e preparati a ricevere il cellulare direttamente a casa tua!

Tuttavia, vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale dell’operatore, per avere informazioni più dettagliate a riguardo, relative a questa e a molte altre promozioni targate Iliad.