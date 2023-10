Parlare di iPhone 15 Plus non è stato per niente semplice; questo smartphone, di fatto, è una vera chimera nel panorama della telefonia mobile. Non ci troviamo di fronte ad un classico melafonino, ma ad un batteryphone, vale a dire ad un device che fa dell’autonomia il suo punto di forza. Si presenta esteticamente identico al fratellino iPhone 15, con il quale condivide le medesime specifiche tecniche – batteria e dimensioni escluse – ma è anche simile (sul versante posteriore) al predecessore iPhone 14 Plus e per caratteristiche ad iPhone 14 Pro Max. Insomma, lo si potrebbe definire “l’ibrido perfetto” ma in realtà è molto, molto di più.

Ve lo anticipo: non è un telefono “per tutti” come lo potrebbe essere il modello da 6,1 pollici. Lo schermo da 6,7″ infatti, seppur bellissimo, limita il suo appeal per moltissime persone. Io non amo i “padelloni” ma lui mi è piaciuto; l’ho già consigliato a moltissime persone, ad alcune social media manager ma non solo; non lo comprerei per me, ma è ovvio: io amo “i mini”, che non esistono più, pertanto sono relegato alla versione più piccola esistente: la standard, o la “Pro” base. Bando alle ciance, entriamo subito a parlare della sua scheda tecnica e della mia esperienza con iPhone 15 Plus.

Confezione

La scatola è minimal ed inutile, se così possiamo dire: in confezione c’è il nuovo cavo USB Type-C (da ambo i lati) per la ricarica. Sì, ci arriviamo più tardi.

Design e prestazioni

Il design di iPhone 15 Plus è alquanto standard, seppur originale. Come anticipato in calce, è esteticamente simile al 14 Pro Max (per via della Dynamic Island che, ve lo dico qui e non mi ripeto, è ancora poco implementata, anche se è ottima).

Posteriormente richiama il modello dello scorso anno ma anche iPhone 13, con una back cover pulita e un modulo fotografico quadrato contenente i due sensori da 48 e 12 Megapixel. Novità delle novità, la cover posteriore è in vetro satinato (come quella di iPhone 14 Pro) e il frame è in alluminio: in mano sembra quasi di avere un prodotto vellutato.

Display

Lo schermo è uno dei punti più criticati di questo smartphone: abbiamo un pannello con Dynamic Island da 6,7 pollici, dotato di tecnologia OLED e con refresh rate a 60 Hz. Sì, non c’è il ProMotion e non c’è l’Always On Display. Questa è una critica oggettiva ma nell’esperienza d’uso, soprattutto se venite da un “vecchio” iPhone 11 o 12, non vi accorgerete della differenza.

La luminosità è comunque ottima visto che parliamo di un’unità da 2000 nit (come quella di iPhone 14 Pro/Pro Max). La leggibilità è ottima, i colori sono ben bilanciati, gli angoli di visuale perfetti e le cornici sono molto sottili (anche se sul Pro/Pro Max sono ancora più contenute). In definitiva, sì è uno scandalo vedere i 60 Hz su un device da oltre 1000€ nel 2023, ma poi nell’utilizzo quotidiano è una cosa di cui non ci si tiene conto.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca c’è il processore Apple Bionic A16 che conosciamo molto bene anche da iPhone 14 Pro; inutile stressarlo con giochi, navigazione social e quant’altro. Lasciamo queste cose a chi di dovere e concentriamoci su ciò che è importante: va benissimo per tutti, fa girare fluide tutte le applicazioni e si comporta bene anche con le app più impegnative. Questo è quello che conta: fare lo scroll per vedere se la reattività è aumentata dell’1% è una pratica inutile e irrisoria, a mio avviso.

Questo smartphone è una potenza assoluta, quindi non distruggetevi di benchmark per capire quanto possa andare veloce se il vostro utilizzo sarà poi quello classico che si fa con un prodotto del genere: navigazione, social, app di messaggistica, giochi, app per la finanza, chiamate e videocall. Questo è uno smartphone che va bene sia per il content creator che per il professionista che amministra pagine Instagram, Facebook, TikTok e non solo.

È ottimo anche per un utilizzo generalista; dovete solo abituarvi alla dimensione generosa, di contro però, avrete una batteria che vi farà anche due giorni con una singola carica. A proposito, si ricarica con la wireless charging, con la MagSafe o con il cavo USB Type-C. La velocità è identica a quella dei top di gamma dello scorso anno ma presenta delle chicche aggiuntive. La porta USB infatti, consente di attaccarci SSD, pen Drive e non solo. Volendo, si può anche sfruttare la tecnologia per fornire carica ad un Apple Watch o ad un paio di AirPods Pro (2023).

Fotocamere

Qui potremmo stare ore a parlarne ma è innegabile che il salto quantico, rispetto al 2022, c’è stato: main camera da 48 Megapixel con un nuovo algoritmo che permette di scattare anche a 24 Mpx.

Le foto e i video sono ottimi ma, pur non avendo il ProRES e il ProRAW, ci troveremo davanti ad immagini leggere ma più contrastate, ricche di dettagli e con un HDR ancora più potente del precedente. I video, soprattutto quelli fatti con la selfiecam, mi hanno stupito: promossi a pieni voti. Di giorno sono pazzeschi ma di notte soffrono un po’ il rumore. Potete vedere dei sample direttamente nella recensione video.

Sistema operativo e connettività

Sul fronte della connettività siamo ai massimi livelli: solo il Wi-FI, lo devo segnalare, è di tipo 6, mentre sui Pro c’è il Wi-Fi 6E. Minuzia, certo, ma è un dato oggettivo da dichiarare. Nulla da dire sul modulo telefonico: eccellente, come sempre, ci sentono bene e gli speaker fanno il loro lavoro, anche più di quelli di iPhone 14 Plus, che erano oltremodo perfetti. Troviamo il modem 5G (dal 2020 è diventato uno standard) e l’NFC per pagare contactless con Apple Pay.

iOS 17 è sempre fluido e porta con sé tante novità ma c’è da dire che un bug software fa scaldare troppo il device con qualche applicazione o con i social: Apple ha promesso presto un update risolutivo ma io, usando pochissimo Instagram o Facebook per via dei limitatori che ho impostato, non ho mai sentito il dispositivo andare “a fuoco” come millantano diversi utenti sul web.

Conclusioni

Con un prezzo di listino di 1129,00€ (leggermente inferiore rispetto ai 1179€ dello scorso anno), secondo me è da prendere al volo, soprattutto se provenite da vecchie generazioni o se desiderate troppo la USB Type-C. Ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere; io ho avuto in prova quella azzurra ma ammetto che non mi sarebbe dispiaciuta quella nera che, a mio avviso, è meravigliosa. Voi che ne pensate? Acquisterete lui o prenderete il modello più piccolo, in favore di una maneggevolezza superiore (anche se con meno autonomia)?

Se con il Prime Day o il Black Friday scenderà sotto i 1000€, sarà il best buy dell’anno… almeno fino all’arrivo di iPhone 16 Plus.