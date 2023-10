Ad oggi, disporre di una buona offerta di telefonia mobile rappresenta, talvolta, una vera e propria necessità. In quanto, gli smartphone, sono diventati ormai parte integrante della vita dell’uomo, utilizzati non solo in ambito personale, ma anche e soprattutto lavorativo. Grazie alla possibilità di comunicare con chiunque nel mondo in tempo reale e di reperire qualsiasi tipo di informazione in maniera rapida e veloce, con un semplice click.

Tuttavia, considerata la pluralità di operatori telefonici italiani presenti nel mercato delle telecomunicazioni, e la pluralità di promozioni che vengono lanciate ogni giorno per la telefonia mobile e fissa, è normale provare una certa confusione.

Insomma qual è il miglior operatore del mercato? E l’offerta più vantaggiosa?

A tal proposito, abbiamo fatto una ricerca preventiva per voi, volta a farvi risparmiare tempo e ad individuare alcune delle promozioni di telefonia mobile più vantaggiose del momento e con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

L’offerta più vantaggiosa del momento? Ne abbiamo individuate tre

Al costo di 9.95 euro al mese, abbiamo l’offerta Fastweb Mobile Full, i cui servizi inclusi sono:

– Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta;

– 100 messaggi di testo verso tutti;

– Ben 200 Gb di internet ha la massima velocità del 5G, per tutti i dispositivi compatibili;

– 10 Gb extra in roaming dati, per tutti i paesi dell’Unione Europea;

– Accesso ai corsi di Fastweb Digital Academy, ovvero il workshop organizzato dal gestore telefonico al fine di introdurre e far comprendere al meglio, a chiunque ne fosse interessato, le dinamiche e le richieste dell’attuale mondo del mercato digitale;

– FastwebUp Plus Mobile;

– Attivazione e spedizione SIM gratuita, questa infatti, vi verrà consegnata direttamente presso il vostro domicilio;

Il costo della SIM è di 10 euro, da pagare ovviamente esclusivamente una volta, e che potete richiedere anche in formato eSim. Ovvero la scheda telefonica realizzata con materiale riciclabile.

Al costo di 9,99 euro al mese vi è l’offerta di Kena mobile, valida per tutti coloro che provengono da altro gestore telefonico e decidono di effettuare una portabilità di un numero mobile.

Essa include:

– Chiamate minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili disposti sul territorio italiano e non;

– 200 sms senza limiti e verso tutti;

– 100 Gb extra al mese per sei mesi;

– 50 Gb extra al mese di internet, per tutti coloro che hanno attivo il servizio di ricarica automatica

– 9.5 Gb dl in roaming valido per i paesi dell’Unione Europea

Al prezzo di 11.99 euro al mese, di presenta l’offerta Extra Wow 300 di Poste Mobile, essa include:

– Minuti e chiamate senza limiti verso tutti i numeri, sia fissi sia mobili;

– SMS senza limiti verso tutti;

– ben 300 Gb di Internet;

– velocità di navigazione in 4G+, fino a 300 Mbps in download;

– 10.92 Gb extra, per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea;

– Attivazione e spedizione della Sim, assolutamente Gratuito;

– Costo della Sim di 10 euro (da pagare ovviamente solo una volta) + altri 10 euro per attivare il primo mese di promozione.

Tuttavia, per essere sempre informati a riguardo vi consigliamo di consultare alcune piattaforme online che si occupano proprio di individuare, tra le numerose offerte, quella più vantaggiosa ed interessante del momento.