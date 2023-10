Netflix ha sorpreso i suoi utenti e questa volta non in bene. Il piano base, a 7,99 euro mensili, era uno dei più popolari sulla piattaforma, ma nonostante questo è stato rimosso. Non si sa bene quali siano state le motivazioni che hanno spinto a questa decisione, ma più di tutti gli utenti vogliono capire cosa succederà a chi aveva deciso di attivare proprio il piano base per il proprio abbonamento.

Netflix cancella il suo piano Base

Almeno per il momento sembra che Nextflix non sia intenzionato a modificare il contratto dei suoi utenti. Questa scelta infatti potrebbe condurre l’azienda verso una serie di obblighi legali.

Se le cose continueranno così allora anche gli utenti che hanno attivato il piano base non dovranno fare nulla e potrà continuare ad utilizzarlo alle vecchie condizioni contrattuali, pagando sempre 7,99 euro al mese. Questo fino a quando Netflix non prenderà la decisione di apportare queste modifiche unilaterali.

La situazione invece cambia radicalmente per i nuovi utenti Netflix. Per i nuovi abbonati il nuovo prezzo è di 5,49 euro al mese. Vi sembrerà un miglioramento, ma c’è una clausola negativa: l’abbonamento è dotato di pubblicità. Si tratta di una strategia di Netflix per potenziare la sua offerta pubblicitaria.

Quando Netflix aveva lanciato il piano con la pubblicità in molti avevano espresso la propria delusione a riguardo e gli stessi inserzionisti avevano accolto la notizia con non troppo entusiasmo.

È dunque probabile che in molti avrebbero preferito pagare due euro in più per poter ottenere una piattaforma priva di pubblicità. Con questa scelta, Netflix ha superato ogni dubbio degli utenti e hanno reso la scelta obbligata. I nuovi abbonati potranno scegliere solamente tra il piano con pubblicità da 5,49 euro al mese o optare per quello senza pubblicità da 12,99 euro al mese.

Con queste scelte le opzioni disponibili per i consumatori si riducono. Lo scopo è forse proprio quello di spingere sull’opzione con le inserzioni pubblicitarie, alternativa particolarmente popolare tra le piattaforme di streaming. Infatti, è stata annunciata anche per Disney Plus, ed è già in uso anche su Prime Video, anche se qui con modalità differenti.

Ora che anche Netflix si unisce a questa tendenza ci si chiede se sarà questo il futuro per tutte le piattaforme di streaming. Nel frattempo, i nuovi utenti sono davanti ad un bivio, pubblicità o una maggiore spesa mensile. Vedremo quale sarà la scelta preferita dagli utenti nei prossimi mesi con il rilascio delle prime stime.