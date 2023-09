Fastweb annuncia ufficialmente le eSIM, ecco quando arriveranno

L’innovazione è fondamentale, soprattutto per i gestori di telefonia mobile che operano in Italia. Negli ultimi tempi tutti hanno introdotto delle novità riguardanti le schede SIM, che piano piano subiranno la transizione verso le nuove eSIM. Questa volta è stato il momento di Fastweb che ha introdotto ufficialmente sul mercato italiano proprio le sue schede virtuali.

Tale mossa è stata necessaria per adeguarsi a quanto fatto dalle principali concorrenti durante gli ultimi mesi. Sul sito è arrivata l’ufficialità insieme alla pagina di supporto dedicata dove ci sono tutte le informazioni che servono per comprare, attivare ed anche per sostituire una eSIM sullo smartphone.

Fastweb lancia le sue eSIM, ecco come funziona il tutto e le informazioni necessarie

Fastweb procede spedita verso il futuro e le nuove eSIM ne sono una testimonianza diretta. Innanzitutto queste nuove schede potranno essere acquistate esclusivamente all’interno dei negozi, sia nel caso in cui siano i nuovi clienti a richiederle che nel caso in cui siano i già clienti. In quest’ultimo caso si opterà per una sostituzione della scheda SIM.

Per l’attivazione sarà tutto molto semplice siccome basterà inquadrare un codice QR fornito da Fastweb al momento dell’acquisto. Sia su iOS che su Android, ci sarà l’opzione dedicata all’interno delle impostazioni.

Per quanto riguarda invece la sostituzione, Fastweb ha comunicato che potrà avvenire nei seguenti casi: furto o smarrimento dello smartphone, cambio formato di scheda, superamento massimo della soglia di download tramite codice QR.

Dal prossimo 18 settembre le nuove eSIM saranno disponibili in tutti gli store di Fastweb sul territorio italiano.