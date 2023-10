Una delle migliori offerte dell’attuale Amazon Prime Day prevede la possibilità di acquistare le Bose QuietComfort 45, cuffie wireless di altissima qualità, ad un prezzo fortemente più basso del normale: soli 199 euro, contro i 212 euro della cifra più bassa raggiunta nell’ultimo periodo.

Accedere ai prezzi bassi di Amazon è davvero semplice, ma se volete avere ogni giorno le offerte migliori in esclusiva sul vostro smartphone, con la certezza di scoprire oltretutto i coupon gratis, allora dovete iscrivervi al canale Telegram dedicato.

Bose QuietComfort 45, la promozione sulle cuffie più richieste

Disponibili in 3 colorazioni differente, le cuffie sono completamente wireless, con possibilità quindi di collegarsi via bluetooth ad un qualsiasi prodotto in commercio, garantendo una eccellente riproduzione del suono, nonché un design avvolgente e comodo anche per lunghi utilizzi. Il tutto è possibile grazie alla presenza dell’architettura acustica TriPort, per un suono il più possibile profondo, ma anche la cancellazione attiva del rumore, il che permette di isolarsi alla perfezione dall’ambiente circostante, tornando poi nello stesso con la modalità Aware. Completa le specifiche tecniche una batteria pronta a garantire una eccellente autonomia di circa 22 ore di utilizzo continuativo, per poi richiedere la ricarica tramite una presa a muro.

Le Bose QuietComfort 45 possono essere acquistate su Amazon oggi a soli 199 euro, il prezzo più basso degli ultimi tempi è stato di 212,51 euro, dimostrando quindi uno sconto ulteriore di circa 15 euro. Per aggiungerle al carrello dovete semplicemente premere il pulsante sottostante, ricordando che l’offerta è valida solamente fino alle 23:59, e che allo stesso tempo è disponibile solo per gli utenti con Amazon prime attivo.

Compralo su Amazon