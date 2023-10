Anche in questo mese di ottobre le promozioni messe in campo da TIM sono tra le migliori sul fronte della telefonia mobile. Il provider italiano non vuole certamente essere da meno rispetto a Iliad, Vodafone e WindTre e cerca di attirare ancora nuovi clienti, grazie ad una serie di vantaggiose offerte.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Il catalogo di TIM in autunno è sempre arricchito da una delle tariffe più interessanti del momento, ossia la TIM Wonder. Le promozioni Wonder rappresentano un’occasione unica per gli utenti, anche grazie alla loro duplice versione.

In una sua prima versione, la TIM Wonder prevede per il pubblico un pacchetto con 100 Giga per la connessione di rete, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri fissi e mobili e chiamate no limits verso tutti. Il costo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto vantaggiosa è la seconda versione della TIM Wonder con un costo mensile per il pubblico di 7,99 euro e con un ticket che prevede chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti ed anche 70 Giga per la connessione di rete.

Sia nella prima che nella seconda versione è inclusa la connessione 5G, in caso di copertura del territorio. Gli utenti, oltre al prezzo mensile, dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum di 10 euro per la dotazione della SIM. Al tempo stesso per attivare tali ricaricabili sarà necessaria la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari a 3 giorni lavorativi.