Fire Tv Stick altro non è che una chiavetta che potremo collegare alla nostra tv inserendola nella porta Hdmi. Basterà questo semplice gesto per avere finalmente accesso alle tante app ricche di contenuti online che oggi abbiamo a disposizione.

In questi giorni la piattaforma Amazon lo sta proponendo ad un prezzo scontato del 44%. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Amazon Fire TV Stick in offerta del 44%

Questo Fire TV Stick è il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick (modello 2019) per uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume. Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente.

Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando. Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli collegando Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile.

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV. Il tutto, seguendo questo link, a soli 24.99 euro invece di 44.99 euro.