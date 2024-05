Alcuni dei più importanti operatori mobili anno annunciato nuove offerte per quanto riguarda il 5G. Infatti con la scoperta delle nuove tecnologie di comunicazione il 5G sarà sempre più necessario perché garantirà una fascia di protezione maggiore. La prima ad offrire nuove opportunità di prezzo è Tiscali che grazie alla rete Tim offre agli utenti una varietà di opzioni per scegliere l’ offerta più conveniente. L’ offerta smart da 200 GB, 10,56 GB nell’ area Ue, minuti illimitati e 100 sms. Per i nuovi clienti l’ attivazione è gratis, mentre per i clienti già attivi bisognerà pagare 15 euro.

L’ offerta di Tiscali sul 5G riguarda anche la parte fisso-mobile, per cui le offerte prevedono una spesa mensile di 32,90 euro con 2,5 Gbps con chiamate illimitate e modem incluso. Mentre per il servizio mobile saranno resi disponibili 150 GB, minuti illimitati e 100 sms. Grazie a queste offerte la rete 5G potrà essere estesa a tutti coloro che volevano installarla ma non potevano pagare cifre troppo alte. Il motivo principale che spinge le grandi aziende come Tiscali ad offrire dei prezzi più bassi sul 5G è che diventerà ben presto necessario possedere questa frequenza. Il pericolo potrebbe essere che verrà tolta la frequenza 4G tra qualche anno.

5G, nuove offerte anche da parte di Vodafone

Recentemente Vodafone ha permesso a tutti i clienti Ho.Mobile di poter attivare il 5G attraverso l’ opzione Turbo oppure accedendo alle offerte dedicate. Le offerte partono da 9,99 euro al mese con 200 GB e minuti illimitati. Le offerte sopra elencate vanno in un certo modo a fermare l’ avanzata di Iliad e di Fastweb mobile facendo in modo che gli utenti possano scegliere l’ offerta più conveniente. Però non si può escludere che se tutti i brand opteranno per questa strategia si dovrà ricorrere alle offerte low cost. Vodafone ha esteso l’ offerta a tutti i clienti Ho.Mobile dato che la società sta quasi per uscire dall’ Italia e in questo modo farà nascere delle nuove battaglie con gli altri brand. Anche perché è noto il deal con Fastweb per cui ci sarà molto più concorrenza con le altre società.

La quota di mercato di Iliad in questi ultimi anni è stata espansa al 13,7% su Wind3 e Vodafone mentre Poste ha raggiunto quota 5,4%, Fastweb 4,6% e CoopVoce 2,7%. Questo fa pensare come le offerte più diffuse siano raggiunte attraverso la collaborazione di tutti i brand perché senza una concorrenza così importante non avremo le offerte low cost.