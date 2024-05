Google ha rilasciato la Beta 2 di Android 15. Quest’ultima porta sui suoi dispositivi una serie di novità davvero interessanti. Queste anticipazioni mostrano agli utenti quello che probabilmente sarà l’aspetto definitivo della versione stabile della nuova generazione del sistema operativo. Una delle principali novità sarà sicuramente il nuovo pannello dei volumi audio.

Sembra, infatti, che con l’arrivo di Android 15 Google intenda migliorare maggiormente la gestione dei volumi audio. Per questo l’azienda di Mountain View ha deciso di proporre un consistente aggiornamento del pannello dei volumi.

Android 15 apporta modifiche al pannello del volume

Il cambiamento principale riguarda l’aggiornamento dell’interfaccia grafica del pannello. Secondo le prime indiscrezioni rilasciate in rete sembra esserci un look sempre più coerente con il Material You. Quest’ultimo ormai è ampiamente diffuso su Android e sulle principali app e servizi proposti da Google. Inoltre, i cursori qui sembrano essere più grandi e leggermente più arrotondati. Anche le tonalità cambiano e sembrano più vivaci.

Il pannello dei volumi presenta anche un nuovo collegamento che permette di ridurre al minimo l’altezza. In questo viene visualizzato esclusivamente il cursore del volume associato ai contenuti che sono in riproduzione in quel momento specifico. La versione estesa, invece, mette a disposizione degli utenti la possibilità di controllare i volumi delle notifiche, delle chiamate e delle sveglie.

Nella parte bassa, invece, troviamo un nuovo collegamento rapido che permette di abilitare i sottotitoli in tempo reale. Con l’apposito indicatore sarà possibile anche accedere a tutti i dispositivi audio connessi al telefono ed avviare nuove connessioni con ulteriori congegni.

Secondo quanto emerso sembra dunque che il nuovo pannello dei volumi di Android 15 sarà molto più trasversale rispetto al precedente. In questo modo promette di assolvere a tutte le funzioni che precedentemente erano disponibili solo nelle impostazioni dei dispositivi.

Per accedere al pannello bisogna premere il collegamento corrispondente ai tre puntini del cursore laterale che compare sullo schermo quando si preme uno dei due pulsanti fisici del volume. Ricordiamo però che al momento suddetta novità è disponibile solo per tutti gli utenti che hanno la Beta 2 di Android 15. Sarà necessario attendere un po’ prima di poterle ottenere anche sulla versione stabile.