Fra pochi giorni il colosso giapponese Sony annuncerà i titoli dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Tuttavia, come ormai da tradizione, sono arrivati nel corso delle ultime ore alcuni leaks che hanno svelato in anticipo i nomi di questi videogiochi.

PlayStation Plus Extra e Premium, dei leaks svelano i nomi dei videogiochi

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Sony, sono arrivati puntuali alcuni leaks che ci hanno rivelato in anticipo i nomi dei videogiochi che saranno disponibili al download per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Gli ultimi leaks ci hanno rivelato i nomi dei videogiochi che arriveranno durante questo mese di ottobre. Nello specifico, sembra che gli utenti avranno a disposizione ben otto titoli. Sembra però che l’elenco non sia completo, quindi possiamo aspettarci anche altri videogiochi inclusi per gli abbonati.

Tra i titoli svelati dal leaks, infatti, manca The Last of Us Parte 2. Possiamo comunque immaginare che sarà comunque disponibile per gli abbonati per il mese di ottobre. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei videogiochi inclusi per questo mese per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

• Gotham Knights

• The Dark Pictures Anthology House of Ashes

• Disco Elysium The Final Cut

• Gungrave G.O.R.E

• Elite Dangerous

• Far Changing Tides

• Dead Island Definitive Edition

• Alien Isolation

Per scoprire se saranno realmente questi i videogiochi che saranno inclusi ad ottobre, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sony.