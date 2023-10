Una Porsche d’epoca è stata trovata per le strade della città di San Francisco, con i finestrini aperti e le chiavi in bella mostra sul sedile anteriore.

Due persone di passaggio hanno segnalato la cosa sull’app Reddit, ovvero una piattaforma social su cui gli utenti hanno la possibilità di condividere post, ed interagire con altre persone attraverso commenti o voti di gradimento.

Particolarmente dibattuta sulla piattaforma è stata la notizia della Porsche abbandonata, che ha generato opinioni contrastanti, considerata la stranezza dell’evento in sé.

La Porsche della discordia, cosa si nasconde dietro?

Certo può capitare a chiunque di avere un momento di distrazione o di sbandamento, ma chi lascerebbe una Porsche con tanto di chiavi, alla mercé di chiunque?

Ebbene sì, perché non stiamo parlando affatto di una normale Porsche, ma di un modello estremamente unico nel suo genere.

Si tratta di una rarissima Porsche 959 Prototype, di cui sembra siamo stati realizzati solo altri 3 esemplari in tutto il mondo.

Ad oggi, infatti, non ne esistono più di modelli simili.

Insomma, una vera e propria rarità che farebbe gola ai più accaniti collezionisti di auto d’epoca e non solo.

Dunque, fatte queste premesse, chi persona lascerebbe un’auto del genere in balia del buon senso comune?

Ecco perché molti utenti di Reddit hanno ipotizzato si trattasse di una sorta di trovata pubblicitaria, magari da parte di qualche influencer desideroso di hype.

Una trovata che, probabilmente, non ha raggiunto l’effetto sperato.

L’auto è rimasta esattamente al suo posto e i commenti che la notizia ha scaturito non sono stati troppo positivi.

Tuttavia il mistero non è stato risolto, sembra proprio che l’influencer dovrà inventarsi un altro escamotage per ottenere like.