C’è aria di novità in casa Sony. Come anticipato durante lo scorso State of Play di settembre 2023, infatti, sono da poco arrivate disponibile al pre-ordine tre nuove inedite colorazioni del controller dell’ultima PlayStation 5, cioè il Dual Sense. Si tratta nello specifico di ben tre nuove inedite colorazioni vivaci e molto particolari. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli in merito.

PlayStation Dual Sense, disponibile al pre-ordine tre nuove inedite colorazioni per il controller

Durante lo scorso evento dello State of Play tenutosi a settembre 2023, il colosso giapponese Sony aveva anticipato l’arrivo ufficiale di diverse nuove colorazioni per il controller della sua ultima console da gaming, ovvero il PlayStation Dual Sense. In particolare, si tratta di tre nuove inedite colorazioni e ora sono disponibili al pre-ordine direttamente sullo store online di Amazon.

Le tre colorazioni sono denominate Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. La prima e la seconda colorazioni saranno disponibili effettivamente a partire dal prossimo 3 novembre 2023. La terza colorazione, invece, sarà disponibile più in là, in particolare a partire dal prossimo 26 gennaio 2024.

Oltre alle nuove inedite colorazioni, i nuovi controller non avranno altre differenze dal punto di vista tecnico con il Dual Sense attuale. Saranno ad esempio sempre presenti i grilletti adattivi e il feedback aptico. Il controller di PlayStation 5 nelle tre nuove colorazioni avranno un costo abbastanza alto. Si tratta infatti di 74,99 euro. Insomma, il colosso giapponese Sony ha dunque deciso di rinnovare ulteriormente la sua ultima console da gaming con queste tre nuove inedite colorazioni davvero uniche e vivaci.