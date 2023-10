Oppo partecipa alla 48ore di offerte di Amazon, chiamata giustappunto Festa delle Offerte Prime, mettendo a disposizione grandissimi sconti applicati direttamente sui dispositivi di punta dell’azienda cinese, con prezzi veramente concorrenziali.

Fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre, gli utenti potranno acquistare su Amazon tutti i membri della famiglia Oppo Reno10 a prezzi da saldo, come Oppo Reno10 a soli 379 euro, per passare al top di gamma, Oppo Reno 10 Pro, che costa solamente 499 euro. Gli utenti che invece vorranno acquistare un accessorio da aggiungere al proprio dispositivo mobile, potranno pensare di acquistare Oppo Enco Air3 Pro, cuffiette true wireless di qualità, ma dal prezzo di soli 69 euro. In ultimo, sempre su Amazon, ecco arrivare Oppo Band 2, una smartband da soli 49 euro, capace comunque di garantire prestazioni di tutto rispetto.

Oppo e gli Oppo Days

Gli sconti di Oppo non vanno a toccare solamente Amazon, ma anche il sito ufficiale dell’azienda, sul quale è possibile trovare una serie di flash deals dai prezzi altrettanto imperdibili. Al netto di Oppo Reno10 e Reno10 Pro, disponibili agli stessi prezzi, sono in vendita anche Oppo Reno8 e Reno8 Pro, proposti rispettivamente a 299 e 469 euro, come le Oppo Enco Air2 Pro da 47 euro, oppure il tablet Oppo Pad Air, che oggi costa solamente 179 euro.

Tutte queste offerte sono l’occasione ideale che stavate aspettando per riuscire a risparmiare sui vostri acquisti, ed allo stesso tempo riuscire ad accedere ad alcuni dei prodotti più interessanti e dall’eccellente rapporto qualità/prezzo di Oppo. Come anticipato, i prezzi indicati scadranno allo scoccare della mezzanotte di domani.