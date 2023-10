Google Pixel Watch 2 è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo

Google Pixel Watch 2, il nuovo smartwatch dell’azienda di Mountain View, arriva ufficialmente sul mercato dopo Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, portando con sé una ventata di novità, ed una maggiore freschezza in un design comunque sempre iconico ed assolutamente riconoscibile.

Disponibile in 3 colorazioni differenti, il prodotto dispone di una cassa in alluminio opaco o lucido, realizzata al 100% in alluminio riciclato; il cinturino è il fluoroelastomero con rivestimento soft-touch (in confezione si trovano due taglie, da 130 a 210 millimetri di diametro), tutto senza raggiungere dimensioni estremamente elevate: si ferma 41 millimetri di diametro (la cassa) con altezza di 12,3 millimetri ed un peso di 31 grammi (escluso il cinturino). Sul lato troviamo la corona laterale aptica, che vi aiuterà a muovervi all’interno dell’interfaccia.

Il display è AMOLED da 41 millimetri di diagonale, con vetro personalizzato 3D Corning Gorilla Glass 5 (quindi leggermente curvo sui bordi), a 320 ppi, possibilità di impostare il display sempre attivo e luminosità massima di 100 nit. Il processore è il Qualcomm 5100, aiutato dal co-processore Cortex M33, grazie anche a 32GB di memoria flash eMMC e 2GB di SDRAM.

Google Pixel Watch 2, le altre specifiche

La connettività di base è rappresentata dal bluetooth 5.0, il WiFi 802.11 n a 2.4GHz ed il chip NFC, con l’aggiunta del GPS integrato direttamente nello smartwatch. Il prodotto è compatibile con qualsiasi smartphone con sistema operativo Android superiore al 9.0, in tutte le sue funzioni, all’interno invece trova posto il sistema operativo Wear OS 4.0; per un utilizzo il più ampio possibile, sono presenti microfono ed altoparlante, con resistenza dell’acqua fino a 5 ATM e certificazione IP68.

La batteria, da 306mAh, permette di raggiungere fino a 24 ore di utilizzo continuativo di display sempre attivo, e con il supporto alla ricarica rapida è possibile raggiungere l’80% in soli 45 minuti di collegamento. I sensori sono i più disparati, con altimetro, bussola, infrarossi, SpO2, ECG, battito cardiaco, accelerometro, luce ambientale (per impostare la luminosità del display), conduttanza cutanea, temperatura cutanea, magnetometro e barometro.

Le funzioni aggiuntive, oltre a quelle base, sono il controllo di sicurezza, per programmare un timer al termine del quale invierebbe una notifica ai vostri contatti di emergenza (nel caso in cui voi stessi non rispondiate alla notifica), condivisione di emergenza, per consentire ad altri utenti di vedere la vostra posizione in tempo reale, assistente Google, un mese di YouTube Music Premium e 6 mesi di Fitbit Premium.

Google Pixel Watch 2 può essere acquistato a 399 euro nella sola versione WiFi, è acquistabile da oggi in preordine, mentre le spedizioni inizieranno il 12 ottobre.