Con il Kindle Scribe, Amazon ha introdotto la sua popolare gamma di e-reader nel mercato della carta digitale/tablet E Ink, offrendoci uno schermo molto più grande rispetto al passato e la possibilità di scrivere su un Kindle per la prima volta.

In questi giorni il prodotto è disponibile sulla piattaforma con uno sconto di 70 euro rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Kindle Scribe scontato di 70 euro

Come i lettori Kindle più piccoli, si tratta di un dispositivo semplice da usare, ma per imparare alcune delle nuove funzioni e sfruttare al meglio le sue capacità può essere necessario un po’ di pratica. Perciò, se volete ottenere il massimo dal vostro Scribe, leggete la nostra guida scritta o guardate il video poco più in basso.

Scribe è utilissimo per annotare pensieri, scrivere un diario, prendere appunti durante le riunioni, disegnare e molto altro. Consulta i tuoi taccuini nell’app Kindle, esportali in PDF o convertili in testo e inviali ai tuoi contatti. Il primo Kindle per leggere, scrivere, prendere appunti e disegnare, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi.

Leggi e scrivi comodamente, di giorno e di notte: Kindle Scribe offre un ampio schermo ad alta risoluzione. Personalizza la tua esperienza di lettura con la tonalità della luce regolabile, la luce frontale a regolazione automatica e i caratteri di dimensioni maggiori. Questo è il nostro Kindle con la più lunga durata della batteria. Seguendo questo link lo potrete acquistare per 329.99 euro invece di 399.99 euro.