Il tanto atteso Silent Hill 2 Remake, è giunto finalmente alla sua fase finale di implementazione e, anche se non è stata ancora annunciata la data del suo debutto ufficiale, siamo ormai sicuri che non ci sarà da attendere ancora molto.

Solo un anno fa’ era stata resa nota la notizia che il Remake fosse già in produzione a partire dal 2019, tuttavia sembra che questo farà 2024.

Silent Hill 2 Remake e molti altri progetti

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori di Bloober Team, il remake di Silent Hill 2, resterà fedele alla storia originale.

Inoltre, si potrà contare su un miglioramento significativo della grafica del gioco, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Assisteremo infatti a straordinarie scene di combattimento oltre alla realizzazione di una nuova visuale di gioco (dietro le spalle del protagonista).

Tuttavia il Remake del gioco, non è l’unico progetto che la KONAMI, ha intenzione di realizzare.

In programma vi sono anche:

Silent Hill: Ascension , ovvero una serie TV interattiva che farà il suo debutto ufficiale la sera del 31 Ottobre, in concomitanza con il 1 Novembre;

uno spin-off; Silent Hill: f, altro spin off ambientato nel Giappone degli anni 60.

Considerati gli elevati tempi di attesa le aspettative a riguardo sono davvero molto alte. Non ci resta che attendere il suo definitivo debutto per ulteriori informazioni più dettagliate a riguardo.

Secondo alcuni utenti il videogame farà il suo debutto esattamente la sera di Halloween, per cui mancano davvero pochi giorni.

Non sappiamo se ciò corrisponde alla realtà, tuttavia, nel caso fosse realmente così, nessun altro momento sarebbe stato più adatto !