A quanto pare le grane per Apple non sono finite, negli scorsi giorni l’azienda ha rilasciato una nuova versione di iOS 17 per risolvere un problema di surriscaldamento che affliggeva i suoi iPhone 15 Pro Max e Pro, dunque sembrava tornato il sereno nella casa della mela, ed invece una nuova bufera sembra apprestarsi a investire la nota azienda figlia di Steve Jobs.

Stando alle ultime indiscrezioni arrivate direttamente da un recensore tech e influencer, Miles Above Tech, gli speakers di iPhone 15 gracchiano a volumi elevati, nel dettaglio quando il volume supera l’80% della capacità di volume possibile, problema che tra l’altro non riguarda sol un modello della famiglia, bensì tutti i 4 modelli disponibili.

Problema hardware

L’utente si è accorto di questo problema che affliggeva il suo iPhone 15 Pro Max e convinto che si trattasse di un caso isolato, ha ovviamente restituito il device ad Apple per poi riceverne uno sostitutivo, il quale con sua grande sorpresa presentava la stessa problematica, la quale si è reiterata perfino nel terzo modello ricevuto.

Ciò ha ovviamente spinto Miles a indagare a fondo, ecco dunque che si è recato in un Apple Store locale dove ha scoperto che tutti gli iPhone 15 esposti presentavano lo stesso identico problema, dettaglio che ovviamente lo ha lasciato sorpreso.

Ovviamente la domanda che sorge spontanea è quella inerente la natura problema, hardware o software ? Se si trattasse di di un problema hardware la situazione sarebbe molto spigolosa per Apple che dovrebbe procedere ad un richiamo di massa per riparare tutti i device, con un sanno economico decisamente importante.