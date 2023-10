Il futuro automobilistico verte, anche grazie ai piani intrapresi dai governi, verso l’utilizzo di vetture elettriche e sostenibili. A capirlo sono molte aziende, tra la quale spicca la Tesla guidata da Elon Musk ed altri nomi conosciuti ma non per questo settore. Sembra che la Huawei abbia deciso di entrare in questo mercato lanciando un’auto elettrica dalle prestazioni elevate.

Il colosso cinese della tecnologia allarga il suo bacino di utenza, sfondando le porte del mondo automobilistico. Prima di effettuare tale scelta ha creato un patto con un partner solido e già esperto di questo settore: Chery Automobile. Si tratta quindi due eccellenze in due campi differenti hanno unito le proprie forze per raggiungere risultati economici e sostenibili, capaci di battere le aziende più conosciute.

L’auto elettrica Huawei: la Luxeed S7

Questa partnership ha portato alla creazione di una nuova auto elettrica targata Huawei chiamata Luxeed S7. La vettura si presenta già come rivale temibile dalla Tesla Model S. A dirlo però sono le stesse aziende dietro l’automobile. Richard Yu Chengdong, a capo della sezione automobilistica della Huawei, ha riferito che la Luxeed sarà superiore alla Model S per vari aspetti. Il primo sarà la batteria M3P di CATL.

La berlina si presenterà spaziosa e lussuosa, destinata inizialmente soltanto ad un mercato interno che verrà probabilmente esteso. Altra differenza che gioverà alle vendite è l’utilizzo di una tecnologia prodotta dalla Huawei che ha introdotto HarmonyOS, Il sistema operativo ideato appositamente per l’auto elettrica. La caratteristica principale che la contraddistingue è la condivisione del multischermo per una visione veloce e contemporanea in tutto l’abitacolo.

La vettura è anche equipaggiata di un sensore LiDAR e di un sistema di seconda generazione ADAS. Hai inoltre integrata una funzionalità per la rete BEV e un’altra rete nota come General Obstacle Detection, la cui particolarità e la capacità di rilevare oggetti pericolosi sulla strada del conducente. Inoltre, possiede anche 12 sensori ultrasuoni, un sistema radar e 11 telecamere con definizione elevata.

La larghezza della Luxeed S7 sarà di 1963 mm, la lunghezza invece di 4971 mm e l’altezza di 1474 mm, con un peso complessivo di circa 2000 kg, che varia a seconda della versione che si sceglierà. L’insieme dei dettagli e delle caratteristiche mostrano un’automobile elettrica interessante e dalle prestazioni eccezionali. Dovremmo aspettare che sia disponibile sul mercato prima di poter capire se le parole dei capi Huawei abbiano fondamenta.