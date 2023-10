I nuovi cambiamenti per l’iPhone 15 hanno messo in crisi alcuni utenti. In particolare, in molti non sono riusciti a capire come procedere per mettere il proprio smartphone in modalità di recupero. Questa funzione è particolarmente utile in determinate circostanze, come ad esempio quando durante l’installazione di un aggiornamento qualche passaggio va storto e il dispositivo non riesce a completare il processo correttamente. Allora come procedere?

Il nuovo iPhone 15 di Apple

Per poter accedere alla modalità di ripristino sul proprio iPhone 15 bisogna collegarlo ad un computer Mac, attraverso l’uso di un cavo USB-C in dotazione. Nel caso in cui non si abbia a disposizione suddetto cavo potrà essere utilizzato qualsiasi cavo di tipo USB-C to USB-C. Una volta collegato il proprio dispositivo ci sono alcuni semplici passaggi da eseguire.

Prima di tutto, bisogna fornire il consenso se sullo schermo del Mac appare un popup macOS, per farlo basterà cliccare sulla spunta “Consenti”.

Successivamente bisogna procedere premendo velocemente il tasto “Volume Su” e rilasciarlo e fare lo stesso poi con quello “Volume Giù” e rilasciare anche questo. È necessario premere sul pulsante laterale fino a quando sullo schermo dell’iPhone non viene mostrata l’icona del Mac con il cavo.

Se il collegamento è avvenuto con successo, dopo questi passaggi iniziali, sul Finder di Mac verrà visualizzato l’iPhone collegato che è stato messo in modalità di ripristino.

Modalità ripristino

A questo punto sarà possibile, grazie al sistema operativo macOS, vedere le opzioni a vostra disposizione. Tra queste trovate: aggiornare il vostro dispositivo con l’ultima versione di iOS e anche ripristinare iOS. La prima opzione permette al vostro smartphone di mantenere intatti tutti i vostri dati, la seconda invece porterà alla cancellazione di tutti i file e tutte le informazioni presenti sul vostro iPhone.

Quando si desidera uscire dalla modalità di ripristino bisognerà premere a lungo il pulsante laterale del vostro dispositivo fino a quando non verrà rimossa l’icona apparsa prima dell’inizio della procedura. Una volta effettuato questo passaggio il dispositivo si riavvierà normalmente tornando alla sua schermata principale.

Nell’era digitale degli smartphone un loro malfunzionamento può davvero mettere in crisi la vita degli utenti. Per questo è fondamentale sapere sempre come procedere per risolvere delle problematiche sul proprio dispositivo. Con questa breve guida è possibile dunque rimediare allo stato di confusione diffusosi dopo l’uscita del nuovo iPhone 15. Voi avete già provato a mettere il vostro iPhone in modalità di ripristino? Cosa ne pensate di questa nuova procedura?