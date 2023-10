Gotion - la svolta ha inizio dalla batteria Astroinno L600, 1000 km e ricarica in 18 minuti

Nell’industria automobilistica elettrica, la corsa all’innovazione è incessante. La Gotion, un colosso cinese nel settore delle batterie e di cui Volkswagen è il principale azionista, ha annunciato una svolta rivoluzionaria. La nuova batteria Astroinno L600 promette di cambiare le regole del gioco, offrendo un’autonomia di 1000 chilometri e un tempo di ricarica di soli 18 minuti.

Gotion: Una Formula Innovativa

La Gotion ha apportato una modifica significativa alla sua formula di celle al Litio, Ferro e Fosfato (LMFP), aggiungendo il manganese. Questo elemento migliora notevolmente la densità energetica della batteria, permettendo di immagazzinare più energia nelle stesse dimensioni. Il risultato è una densità energetica di 190 Wh/kg, con ulteriori margini di miglioramento.

Prestazioni e Sicurezza

Qian Cheng, presidente esecutivo di Gotion Global, ha sottolineato che la cella Astroinno L600 raggiunge una densità di energia gravimetrica di 240 Wh/kg e una densità di energia volumetrica di 525 Wh/L. Inoltre, la batteria garantisce più di 4000 cicli di ricarica a temperatura ambiente e 1800 cicli a temperature elevate, superando tutti i test di sicurezza.

Impatto sul Mercato e Sostenibilità

Oltre alle prestazioni straordinarie, la batteria Astroinno L600 presenta un design innovativo che riduce del 45% i componenti necessari per la sua fabbricazione e del 32% il peso, rispetto alle batterie già disponibili sul mercato. Questo si traduce in una riduzione del 74% dei cablaggi, contribuendo alla sostenibilità. La Gotion prevede di avviare la produzione della batteria Astroinno L600 all’inizio del 2024, segnando un passo avanti significativo nella mobilità elettrica. Con un’autonomia di 1000 km e un tempo di ricarica di 18 minuti, questa batteria potrebbe essere la chiave per superare le barriere all’adozione di veicoli elettrici.