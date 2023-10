Le nuove prepagate di DAZN vi fanno risparmiare sulla Serie A

Nell’attesa che si concretizzi il nuovo bando per i diritti TV del prossimo quinquennio del campionato di Serie A, DAZN continua a far parlare di sé. Oltre alle tante critiche che il broadcaster si è beccato in estate dopo l’aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti, la situazione sembrava in caduta libera.

Il costo di ogni piano è il risultato infatti troppo caro per moltissimi clienti, i quali hanno deciso di inoltrare le loro lamentele. Attualmente però ci sarebbe una nuova piattaforma online che consentirebbe agli utenti di poter acquistare delle carte prepagate di tipo digitale. DAZN infatti ha ufficializzato il suo e-commerce dal quale è possibile acquistare gli abbonamenti sotto tutt’altra forma. Tutte le carte prepagate che saranno disponibili, potranno essere acquistate per utilizzo personale o magari per fare un regalo ad un amico.

Ricordate quando era possibile recarsi dal tabaccaio o nei negozi abilitati per acquistare una carta DAZN? Ora sarà lo stesso.

DAZN lancia il suo e-commerce all’insegna delle carte prepagate, ecco come funzionano

Gli utenti che hanno già dato uno sguardo al nuovo sito e-commerce di DAZN, hanno scoperto la prima promozione che sarà disponibile fino al 31 ottobre. Sottoscrivendo la carta prepagata Limited Edition, si potrà avere una abbonamento di 9 mesi di tipo standard. Ci sarà un risparmio molto importante: ben 110 €.

A seguire sono disponibili anche gli abbonamenti soliti, ovvero quello da 39,99 € di tipo mensile e quello trimestrale che consiste in un pagamento di 99,90 € in un’unica soluzione. In questo caso il risparmio sarà di 20 €.

Nel caso in cui scegliate di regalare una carta prepagata ad un amico, potrete personalizzarla con un simpatico messaggio.