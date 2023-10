Risale proprio a questi giorni il via libera definitivo da parte della Commissione per le reti ed infrastrutture riguardo il regolamento proposto dall’AGCOM. La questione fa riferimento alla gestione e l’attivazione delle SIM. Alcune informazioni sono davvero importanti e aiuteranno in modo esponenziale la vita degli utenti. Vediamo come.

Nuovo regolamento AGCOM

Il nuovo regolamento si basa sull’uso dello SPID, la Carta d’Identità Elettronica e la Carta Nazionale Servizi per poter procedere all’attivazione, ma anche al cambio di una SIM. Nella procedura è inclusa anche la portabilità del proprio numero di telefono, la Mobile Number Portability (MNP), quando avviene un passaggio di SIM tra due operatori.

Lo scopo di questi strumenti è quello di garantire la validazione di tutte le informazioni importanti per l’identificazione degli utenti. Inoltre, le nuove funzionalità promettono di facilitare l’esperienza degli utenti poiché consistono in una valida alternativa all’acquisizione di video e foto dei propri documenti, come Carta d’Identità e Codice Fiscale richiesti dagli operatori telefonici quando necessari per concretizzare tali pratiche per le SIM.

Solo lo scorso novembre 2022 erano state rilasciate nuove norme sulla portabilità dei numeri telefonici, questi cambiamenti erano stati istituiti al fine di proteggere la documentazione presentata dagli utenti da possibili furti di dati e truffe in cui si può incorrere navigando in rete.

Tutti gli operatori telefonici dovranno aggiornare i servizi secondo il nuovo regolamento AGCOM e allinearsi con le nuove metodologie.

Questo genere di provvedimenti sono fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti di telefonia. L’AGCOM mostra una continua attenzione alla sicurezza con i suoi interventi mirati. La verifica dell’identità, la protezione agli accessi non autorizzati e l’opzione di blocco rapido in caso di smarrimento o furto, sono passi importantissimi verso esperienze sempre più protette. L’avanzare della tecnologia e delle esperienze legate ad essa sono d’aiuto non solo a preservare la privacy degli utenti. Questo tipo di interventi, inoltre, facilitano alcune procedure che spesso possono avere tempistiche più lunghe e possono causare sgradevoli intoppi per i fruitori.

Il percorso intrapreso dall’AGCOM è soltanto l’inizio. Lo scopo è quello di creare un ambiente più sereno per tutti. In particolare, con questo provvedimento, ad essere tutelati sono coloro che desiderano acquistare una nuova SIM o semplicemente desiderano cambiare il proprio operatore telefonico. Se prima gli interessati dovevano procedere con percorsi di validazione lunghi e noiosi, ora potranno farlo in modo semplice e veloce con un semplice click. Il tutto svolto in una logica di espansione della vita informatizzata.