Nostalgia dei videogame del passato? Come darvi torto.

Anche se la tecnologia e l’animazione dei videogiochi, negli ultimi anni, ha fatto salti da gigante, proponendo una grafica di gioco sempre più realistica, è impossibile non ripensare ai vecchi videogame degli anni 80, come Mario Bros e Pac Man, con una vena di dolce malinconia.

Questo articolo quindi è per tutti i nostalgici, prestate attenzione perchè abbiamo una buona notizia per voi.

I tanto amati videogame del passato ritornano, la notizia dagli Stati Uniti

Un ritorno ai videogame del passato non solo è possibile, ma è un qualcosa che presto diventerà realtà.

Infatti, in queste ultime settimane, è stata annunciata ufficialmente nuova console Atari 2600+, il cui design richiama perfettamente quello del 1977, anche se più piccola dell’80%.

Compatibile con le vecchie cartucce dei modelli 2600 e 7800, essa include ancora un’altra cartuccia con 10 titoli integrati, quali: Adventure, Video Pimball, Combat e Dodge’Em.

La console pare verrà rilasciata ufficialmente questo Novembre 2023 negli Stati Uniti, ed avrà un costo di 129.99 dollari.

Tuttavia, non sappiamo ancora quando essa farà il suo ingresso anche nei mercati europei.

Ma in attesa che questo accada, possiamo comunque consolarci con altre soluzioni moderne e persino già disponibili sul mercato, come le attuali console tascabili Game & Watch.

Vi è inoltre la nuova versione della Nintendo Classic Mini, il cui design ricorda perfettamente quello dei videogame degli anni 80/90, oppure il THEC64, che richiama il vecchio Commodore 64, in una versione però più maneggevole e rivisitata.

Alcune soluzioni interessanti, sono inoltre già acquistabili online. Infatti proprio su Amazon, attualmente, è possibile scegliere tra: