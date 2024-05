Dacia Stepway 2.0: anteprima della futura auto dal prezzo accessibile

La Dacia, azienda romena, è divenuta famosa per le sue auto resistenti, veloci, affidabili e al contempo aventi prezzi contenuti, accessibili a più compratori. Grazie alle sue innovazioni, riesce ancora a stupire il mercato automobilistico presentando una nuova vettura eccezionale. La sua presenza è particolarmente consolidata in tutta Europa, ma è in Italia che è maggiormente apprezzata. Ora si presta a lanciare la sua fantastica Stepaway 2.0.

Il brand riesce ad unire perfettamente uno stile unico, senza troppi fronzoli, alla praticità di guida su strada e la nuova Stepaway 2.0 segue la stessa linea. Dalle indiscrezioni pubblicate online, la Dacia B-Suv che verrà lanciata nel 2027 sarà una delle vetture più apprezzate tra quelle di questa tipologia. Il suo design sarà tanto audace da spiccare tra gli altri veicoli, il suo grande spazio interno e la tecnologia integrata conquisteranno tutti i guidatori. La cosa migliore è poi il suo costo, che, nonostante tutti questi pregi, resta comunque abbordabile.

Un nuova Dacia imponente ma con un prezzo minuscolo

Esteticamente, la nuova vettura Dacia si ispira al concept Manifesto realizzato nel 2022. Ha linee spigolose ed è piuttosto grande, tanto da richiamare anche il SUV Duster famoso per la sua robustezza. Grazie ad una lunghezza di quasi 4,15 m riesce a garantire, inoltre, uno spazio interno comodo ed un design imponente che si fa notare quando si percorre qualsiasi strada.

La Dacia Stepway 2.0 sa donare al proprio guidatore un’esperienza di guida ottimizzata, con diverse motorizzazioni per soddisfare qualunque aspettativa possibile. L’auto verrà presentata con un motore GPL da 120 CV, in versione 1.2 Eco-G 12 V, oltre che in opzione ibride come il motore 1.2 TCe 115 a 12 V. Ci sarà poi anche il modello con 48 V da 140 cavalli. La parte interna della vettura, invece, è confortevole e pratica. La nuova Dacia ha una semplice plancia ma di estrema qualità. Essa è dotata di un touchscreen centrale oppure, in versione entry level, di un Media Control.

Troveremo poi diversi vani portaoggetti, molto comodi quando si viaggia, e il sistema di montaggio YouClip che garantirà flessibilità e praticità. E il prezzo? La Dacia, come anticipato, mantiene la sua caratteristica nel presentare un auto dal prezzo economico, nonostante la sua grandezza. La vettura, infatti, costa tra i 20 e i 25 mila euro.