Firenze, rinomata per la sua bellezza artistica e culturale, diventa anche un simbolo di mobilità sostenibile. Questo accade grazie ad un nuovo progetto, il “Pedala, Firenze ti premia”. L’iniziativa, come si può comprendere, cerca di promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto migliore per muoversi tra la città Toscana, così da contribuire alla costruzione di un avvenire più green e salutare.

Il progetto si concentra su un’idea molto semplice, ma che potrebbe essere anche tanto efficace. In pratica, si premieranno i cittadini che sceglieranno di pedalare e che non useranno i propri veicoli a motore: usa la bici e avrai incentivi finanziati. I partecipanti possono godere di contributi mensili fino a 100 euro. Non è un’offerta allettante? Non solo si promuove la mobilità sostenibile, ma con i premi in denaro si va sul sicuro! Probabilmente, si spera, saranno in molti ad aderire all’iniziativa.

Come funziona la premiazione? Come sapranno chi sarà ad usare la bici piuttosto che l’auto?

Il kit fornito da Pin Bike è ciò che ha reso tale progetto davvero innovativo. Esso, grazie ad un dispositivo Bluetooth, riesce a monitorare l’effettivo uso della bici. Nel Kit ci sono anche un supporto per lo smartphone e luci di segnalazione, così da garantire una migliore scurezza durante gli spostamenti.

Come si accede al progetto? In modo molto semplice. A partire dal 13 maggio, i cittadini interessati possono prenotare il kit online tramite l’app di Pin Bike e compilare la domanda di partecipazione. Dal 20 maggio, poi, potranno ritirare il kit presso gli sportelli degli Urp nelle diverse zone della città. Quando installeranno il device alla bici, dal 3 giugno, chi partecipa comincerà ad accumulare “denaro” soltanto iniziando a pedalare.

I rimborsi previsti dipendono dal tipo di spostamento e sono strutturati in modo da incentivare l’uso della bici sia per i pendolari, sia per gli spostamenti urbani. Chi sceglierà di passare da una vettura “inquinante” alla bicicletta riceverà un rimborso di 20 centesimi per Km in caso di percorsi casa-lavoro e casa-scuola/università. Avranno poi un bonus di 5 centesimi per Km sui percorsi generici. Gli importi massimi maturabili sono di 2 euro al giorno e 30 euro al mese. Se già si usa la bici il rimborso è di 15 centesimi per Km e vale lo stesso bonus sui percorsi generici.