TIM è uno tra gli operatori telefonici più affidabili presenti sul territorio italiano e per questo motivo, molti utenti preferiscono attivare una delle sue offerte di rete mobile. Anche per questo mese, in particolare, l’operatore sta proponendo svariate offerte molto interessanti e per diverse tipologie di utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa a TIM ad ottobre con queste fantastiche offerte mobile

Anche per questo mese l’operatore telefonico TIM ha dalla sua parte delle offerte di rete mobile davvero fantastiche e, come già detto, adatte a diverse tipologie di utenti. La prima di queste è l’offerta TIM Young 5G.

Quest’ultima è riservata agli utenti con una età inferiore ai 25 anni. Nello specifico, il bundle include 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G. Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di 9,99 euro al mese.

Un’altra interessante offerta è poi TIM Wonder. Quest’ultima è rivolta principalmente a chi proviene da alcuni operatori virtuali, come ho Mobile e Lycamobile. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare fino a 50 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Gli utenti potranno poi inviare gli SMS ad un costo di 29 centesimi ciascuno. Il costo per questa offerta è sempre di 9,99 euro al mese.

Ricordiamo infine l’offerta mobile TIM Power Supreme Web Easy. Quest’ultima è riservata a chi proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Si tratta di una delle proposte più interessanti, dato che include ben 150 GB per navigare, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di soli 7,99 euro e il primo mese è gratuito. L’offerta in questione sarà però attivabile solo online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.