DAZN, i prezzi delle carte PREPAGATE con prezzi TOP

Nel mondo dello sport l’obiettivo sembra essere ben chiaro attualmente: accaparrarsi la maggior parte dei diritti TV, soprattutto per il calcio. Ci troviamo nel periodo in cui le aziende stanno dando tutto per riuscire ad ottenere il prossimo quinquennio del campionato italiano, ma la situazione risulta ingarbugliata, proprio come testimonia DAZN.

Ora però è tempo di dare un segnale forte alla concorrenza e il famoso broadcaster lo ha fatto con un nuovo sito e-commerce. Questo si occuperà di vendere le sue carte prepagate, utili per fare un regalo ad un amico o magari per utilizzarle personalmente. Almeno per il momento c’è già una promo attiva.

DAZN lancia le sue prepagate con una promozione iniziale, ecco i dettagli

Con il nuovo sito dedicato alle carte prepagate, DAZN vuole dare un colpo deciso alla concorrenza. Molto probabilmente il celebre broadcaster ci riuscirà proprio per via delle offerte proposte, di cui una in edizione limitata. La carta prepagata che infatti si chiama proprio Limited Edition ha un costo di 249 € per nove mesi di abbonamento. Si tratta del piano standard che comprende la Serie A e non solo. Con questa scelta gli utenti potranno risparmiare ben 110 € rispetto al solito piano pagato mese per mese.

A seguire c’è anche la solita soluzione mensile appunto da 39,99 € o magari quella trimestrale con un prezzo di 99,90 € in totale, con un risparmio netto di 20 €. I servizi che il pubblico potrà utilizzare saranno sempre gli stessi già disponibili con i soliti abbonamenti sottoscritti mediante il sito ufficiale. Chi sceglierà di regalare una carta prepagata potrà avere l’opportunità di modificarla come vorrà, includendo anche un messaggio personale.