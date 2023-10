In questi ultimi giorno l’operatore telefonico TIM sta proponendo per i suoi clienti e non una nuova offerta mobile molto interessante. Si tratta in particolare dell’offerta denominata TIM xTe Cross Go. Quest’ultima era inizialmente disponibile all’attivazione soltanto per tutti i già clienti di un’offerta di rete fissa di TIM. Ora, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile per un pubblico più ampio di utenti.

TIM xTe Cross Go, nuova offerta imperdibile ora disponibile per tutti

A partire dal mese di ottobre 2023, l’operatore telefonico TIM ha deciso di dare l’opportunità di attivare la sua ultima super offerta ad un pubblico più ampio. Come già detto in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata TIM xTe Cross Go. Quest’ultima sarà ora attivabile non solo dai clienti con attiva un’offerta di rete fissa convergente, ma anche a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per tutti coloro che intendono passare al noto operatore telefonico italiano TIM. Nello specifico, infatti, questa offerta include ogni mese fino a 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Gli utenti che decideranno di attivare questa super offerta, dovranno pagare un costo piuttosto basso pari a 7,99 euro al mese. Come ricordano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, non è previsto alcun costo di attivazione ma non solo. Gli utenti potranno inoltre pagare il costo del rinnovo mensile anche con addebito su credito residuo.