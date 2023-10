Aggiornamento WhatsApp, grande novità per TUTTI

Dopo che WhatsApp ha visto la crescita delle piattaforme dietro di sé, ha deciso di accelerare il passo, lanciando delle migliorie che in passato erano solo un miraggio. Molte di queste sono state richieste già dagli utenti tempo addietro e finalmente ora sono state effettivamente implementate.

Dopo aver visto la possibilità di inviare foto e video in alta definizione sono arrivati tanti nuovi update, come quello in grado di consentire a tutti di condividere il proprio schermo. Questa però è solo una breve panoramica di tutte le novità che sono state apportate a WhatsApp, siccome ce ne sono davvero tante.

WhatsApp: adesso consentirà la risposta rapida ai contenuti multimediali

Quella che è oggi la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo, sta per introdurre alcune nuove funzionalità. Secondo quanto riportato sta per arrivare una nuova modalità utile per rispondere rapidamente ai contenuti multimediali all’interno delle conversazioni.

Ad accorgersene sono stati i principali siti che si occupano di anticipare il contenuto degli aggiornamenti di WhatsApp, che nella sua versione beta numero 2.23.20.20 avrebbe mostrato tale novità.

Nella versione normale tutti gli utenti possono rispondere rapidamente ai messaggi di testo e ai media scorrendo direttamente a destra. Nel caso del nuovo aggiornamento però cambia tutto, visto che per rispondere ad un messaggio multimediale, e dunque ad una foto o a un video, basterà aprirlo per notare una barra di risposta che comparirà proprio sotto.

Più precisamente tale barra inferiore comparirà aprendo un video o magari anche cliccando su un’immagine o una GIF. Pur essendo questa una modifica di poco conto, arriva per semplificare in maniera parziale l’intero procedimento di risposta. Così si potrà infatti evitare di tornare alla schermata della chat per andare ad aprire una finestra utile per digitare una risposta.