Netflix, le SERIE TV più viste del momento sono 5

Se qualcuno aveva affermato che Netflix negli ultimi mesi aveva perso un po’ di smalto e di esclusività, ora dovrà rimangiarsi quelle parole. Dando infatti uno sguardo agli scorsi mesi estivi, fino ad arrivare alla metà di settembre, c’è stato un monopolio assoluto da parte del noto sito di streaming.

Ora tutto sembra andare avanti con nuove produzioni che pian piano si sono impossessate dei primi 5 posti in classifica.

Netflix sbanca ancora una volta con numerose produzioni nuove, ecco quali sono

Non c’era dubbio sul fatto che una serie TV in particolare potesse prendere presto il comando una volta arrivata. Stiamo parlando della nuova stagione di Sex Education che, come era inevitabile che fosse, ha raccolto un plebiscito di consensi. Si trova stabilmente al primo posto in classifica ormai da un paio di settimane a questa parte.

La nuova serie con Alessandro Preziosi che prende il nome di Non Mentire starebbe riscuotendo un discreto successo, soprattutto per la trama. Questa però la lasciamo scoprire a voi, ma sappiate che sarà più avvincente che mai.

Al terzo posto ecco il “Comandante”, Vasco Rossi con la serie autobiografica “Il Sopravvissuto“. Che dire? I fan del Vasco nazionale sono sempre tantissimi e Netflix se ne sta accorgendo.

Al quarto posto resta stabile la miniserie TV “La mia prediletta” che con il suo alone di mistero porta tutti a stare incollati davanti allo schermo. Al quinto posto termina la nostra classifica (ed anche la top 5 di Netflix) Shameless.

Ora la scelta sta a voi, siccome si tratta di serie TV tutte disponibili su Netflix. Passare qualche ora di spensieratezza potrebbe farvi bene.