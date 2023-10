Sapete quanti operatori telefonici esistono in Italia? Tanti. Questo rende il comprendere quale offerta faccia al caso nostro un compito parecchio difficile. Le tariffe disponibili sono molte e confrontarle richiede tempo. Non c’è però da preoccuparsi, vi aiutiamo noi a scegliere. Vi segnaliamo l’operatore Kena Mobile e i suoi pacchetti disponibili convenienti di questo mese.

Sembra infatti che, oltre alle foglie autunnali, questo ottobre sia ricco di vantaggi. Passare ad una delle promo sarà semplice e veloce, l’unica cosa da fare è scegliere quella che si adatta al meglio alle vostre esigenze.

Le tariffe Kena di Ottobre

Perché scegliere proprio Kena? Innanzitutto per la sua chiarezza nella presentazione dei piani tariffari, a cui si aggiunge l’inclusività. La prima è la 5,99 100 Gb Promo Top. Cosa comprende? 100 Giga di navigazione, chiamate senza limiti e 200 messaggi, tutto al costo mensile di 5,99 euro. Altra è la 6,99 130 GB Promo Plus, Minuti ed SMS uguali alla precedente, ma 30 Giga in più. Simile è anche la 7,99 230 GB Promo, che, come intuibile, offre 230 Giga di navigazione fino ad una potenza 4G.

Il passaggio non richiede necessariamente il cambio numero. La procedura può essere effettuata online o recandovi in uno dei tanti store. Nel primo caso la SIM vi verrà recapitata direttamente a casa, comodo vero? Per quanto riguarda le tempistiche, in caso di portabilità, queste variano da un minimo di 2 giorni a un massimo di 7. In caso di problemi basterà contattare l’assistenza clienti sempre disponibile, il tutto sarà completamente gratuito, non dovrete spendere nemmeno un centesimo per la consegna a domicilio.