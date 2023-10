Gli utenti in possesso di un iPhone 15 Pro o Pro Max stanno fronteggiando diversi problemi con i propri device. Il meno grave è quello di natura estetica che riguarda la scocca in titanio che tende a decolorarsi quando si usano gli smartphone a mani nude e senza cover protettiva.

Tuttavia, è presente anche un ulteriore problema, ben più grave. I due flagship di Apple tendono a surriscarldarsi quando utilizzati con particolari app o per lungo periodo. Le segnalazioni a riguardo si sono moltiplicate negli ultimi giorni, con gli utenti piuttosto preoccupati.

Per il problema del surriscaldamento, gli analisti di settore hanno individuato la causa nella cattiva gestione termica del device. Gli iPhone 15 Pro e Pro Max non riescono ad espellere correttamente il calore prodotto dalle componenti interne e questo porta la temperatura della scocca a superare i 40 gradi. Tuttavia, questa ipotesi sembra essere stata smentita direttamente dall’azienda californiana.

Apple conferma i problemi di surriscaldamento della famiglia iPhone 15 Pro e ha annunciato di essere al lavoro per risolverli con un aggiornamenti di iOS

Un portavoce di Apple, in una recente intervista a Forbes, ha voluto rassicurare i propri utenti. L’azienda di Cupertino ha confermato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad una soluzione.

Per farlo, il brand della mela ha identificato alcuni elementi che causano il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro in maniera anomala. Entrando maggiormente nello specifico, i tecnici indicano che il sistema tende a lavorare in background causando un grande dispendio di energia e, quindi, producendo calore.

Ecco, quindi, che Apple rilascerà un aggiornamento per iOS 17 che andrà a risolvere questo particolare bug. Si tratta di una dichiarazione importante dal brand che, di fatto, elimina ogni possibile preoccupazione riguardo i possibili problemi hardware della famiglia iPhone 15 Pro.

Inoltre, con l’arrivo dell’update, Apple ha voluto rassicurare i propri fan che i device non avranno ripercussioni a causa dei surriscaldamenti. Le prestazioni a lungo termine di iPhone e iPad non verranno influenzate in quanto i device sono in grado di gestire e proteggersi in maniera autonoma. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che certamente non tarderanno ad arrivare.