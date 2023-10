I nuovissimi iPhone 15 Pro e Pro Max soffrono di gravi problemi di surriscaldamento. Apple ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza della problematica e di star lavorando per risolvere questo fastidioso bug.

Secondo l’azienda californiana, si tratta di un problema legato ad iOS 17 che tende a far lavorare troppo le componenti in background causando un elevato carico di lavoro. Questa situazione tende a mandare sotto sforzo il SoC e tutto l’hardware con conseguente aumento delle temperature.

Dopo una reticenza iniziale, la conferma del difetto da parte di Apple permette agli utenti di tranquillizzarsi in attesa di una correzione. L’azienda ha già confermato che un bugfix è in arrivo e risolverà definitivamente i problemi di surriscaldamento.

Apple finally commented about the iPhone 15 series' heating issues that some people are experiencing.

What I mentioned before is true. You have to wait for several days or around 1-2 weeks because your new iPhone is still "learning about you" and that process increases… pic.twitter.com/m8E3pX5kDN

