ho.Mobile sta lentamente abbassando i prezzi di vendita delle proprie migliori offerte, nel tentativo estremo di convincere sempre più utenti al cambio operatore, avvicinandosi alla realtà che dipende quasi direttamente da Vodafone (essendo in un certo senso la variante low cost dell’operatore tradizionale).

Una delle migliori promozioni prevede infatti un costo fisso mensile bassissimo, basti pensare che sono necessari 5,99 euro a rinnovo, con canone da pagare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile, sempre su base mensile. Gli utenti si ritrovano quindi a poter godere di un bundle di tutto rispetto, composto da 100 giga di traffico dati al mese, a cui aggiungere anche minuti e SMS, che potranno a loro volta essere utilizzati in modo illimitato verso tutti.

ho.Mobile, occasioni assurde con le nuove offerte

L’attivazione è possibile solamente a determinate condizioni, che corrispondono per l’esattezza alla provenienza da uno specifico operatore telefonico in Italia, con portabilità obbligatoria del proprio numero di riferimento. A differenza di quanto immaginato, non sono previsti vincoli contrattuali che impediscono al cliente di abbandonare ho.Mobile.

Al contrario sono inclusi numerosi servizi interessanti, come la rete 4G fino a 30Mbps in download, la navigazione in hotspot, l’SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata ed il trasferimento di chiamata. Gli utenti che vorranno sapere il proprio credito residuo, al contrario, dovranno digitare solamente il 42121. La spedizione della SIM è a domicilio, completamente gratuita per tutti i consumatori.