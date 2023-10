Kena Mobile riprende a correre mettendo sul piatto una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, con la quale gli utenti possono effettivamente pensare di avere in cambio ben 100 giga di traffico dati al mese, ed allo stesso tempo pagare un contributo di soli 5,99 euro.

La promozione presenta di base un limite importante, infatti l’attivazione è possibile solamente a determinate condizioni, che prevedono la provenienza da Iliad o da un MVNO, con la portabilità obbligatoria del numero di telefono originario. Il costo di attivazione, al contrario, è completamente azzerato, inizialmente sarà necessario versare solamente il contributo sufficiente per la prima ricarica, che coprirà la mensilità.

Kena Mobile, un risparmio assurdo con questa promo

Il suo prezzo fisso, come vi abbiamo già anticipato, corrisponde per l’esattezza a soli 5,99 euro al mese, la promo ha il nome di Kena 5,99 100GB Promo TOP, e può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale. Il canone non presenta vincoli o limitazioni particolari, può essere pagato con il credito residuo della SIM ricaricabile, e l’utente potrà eventualmente abbandonare Kena Mobile in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi di vario genere.

Il bundle è comunque ad ogni modo molto interessante, se considerate che a tutti gli effetti gli utenti possono godere di ben 100 giga di internet in 4G, con alle spalle anche 200 SMS da utilizzare a piacimento verso chiunque si desideri, per finire con illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.