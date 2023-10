PosteMobile distrugge Iliad con l'offerta da 8 euro al mese

PosteMobile è pronta per catturare nuovamente l’interesse e l’attenzione dei consumatori nazionali, con il lancio di una incredibile promozione da soli 8,99 euro al mese, al cui interno si possono trovare ben 150 giga di traffico dati al mese, senza vincoli particolari.

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, la promozione può essere richiesta direttamente da qualsiasi consumatore sul territorio, in questo modo gli utenti possono effettuare portabilità senza essere vincolati dalla classica provenienza da MVNO. Oltre a ciò, l’attivazione è possibile solamente tramite il sito ufficiale, la quale presenta un costo di 10 euro, a cui aggiungere 10 euro di prima ricarica, per un totale di 20 euro (ma 10 di questi sono utilizzabili per la prima mensilità).

Postemobile, cosa contiene l’offerta

Un’offerta davvero molto interessante è la Creami Extra WOW 150, soluzione che propone un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, un canone che può essere tranquillamente versato senza problemi mediante il proprio credito residuo, e prevede un bundle di assoluta qualità: 150 giga di internet in 4G+, passando per credit illimitati, utilizzabili a piacimento per minuti e SMS.

La navigazione, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere con gli altri MVNO, è possibile fino a 300Mbps in download, quindi senza limitazioni o vincoli particolari. Tra i servizi effettivamente inclusi troviamo anche Ti Cerco e Richiama Ora, con controllo del credito e l’ottimo avviso di chiamata, che permette di ricevere l’SMS per scoprire chi vi ha contattato, digitando il numero 401212.