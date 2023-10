Android, bombe sul Play Store con app e giochi a pagamento gratis

Di grandi novità ne sono arrivate molte nel mondo Android negli ultimi mesi, ma ogni giorno il Play Store suscita grande interesse.

Quello a cui tutti dovrebbero far caso quotidianamente è il grande insieme di offerte riguardanti applicazioni e giochi. Capita spesso infatti che gli utenti Android abbiano la possibilità di portare a casa titoli a pagamento senza pagare nulla. Chiaramente iniziative del genere durano solo per pochi giorni, per cui bisogna prenderle al volo. Anche questa volta il Play Store non si tira indietro dall’offrire contenuti di rilievo, tutti disponibili nel prossimo paragrafo per il download.

Android porta ai suoi utenti una lista di titoli a pagamento da scaricare gratis direttamente dal Play Store

Com’è possibile notare anche questa settimana, il numero di applicazioni e di giochi a pagamento è notevole. Ce ne sono davvero tanti di titoli da scaricare adesso senza pagare, ma abbiamo deciso di fare una selezione molto accurata. Più precisamente nella lista in basso potrete trovare i contenuti che hanno totalizzato più download quando erano a pagamento.

Qui in basso dunque potete trovare l’elenco completo con tutti i link per procedere e scaricare i titoli. Sarà ovviamente tutto gratuito. Anche se eliminerete i contenuti che scaricate oggi, saranno comunque per sempre gratis. Potrete infatti scaricarli ancora una volta gratuitamente in futuro.