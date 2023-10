La ricarica notturna del proprio smartphone è una delle prassi più comune in Italia e nel mondo, proprio perché rappresenta l’unico momento della giornata nel quale gli utenti non utilizzano il dispositivo mobile, dandogli così la possibilità di ricaricarsi completamente senza problemi, almeno così si pensa.

Da uno studio recente, infatti, è stato dimostrato che molti utenti tendono a posizionare lo smartphone dove non dovrebbero, come ad esempio con sé sotto le coperte, proprio mentre è collegato alla presa a muro. Di base è una pratica fortemente sconsigliata non tanto per le radiazioni elettromagnetiche, in quanto a tutti gli effetti lo smartphone potrebbe essere spento, ma proprio per le conseguenze che può avere sulla batteria del dispositivo.

Smartphone, ecco cosa può succedere

Ipotizzando la suddetta condizione, ovvero di uno smartphone esattamente sotto le coperte in fase di ricarica, questi andrebbe a scaldarsi molto più di quello che farebbe se fosse ad esempio posizionato su un comodino; tutto ciò comporterebbe quindi un aumento sconsiderato di temperatura, con conseguenti danni alla batteria, una eventuale fusione della stessa, per poi culminare con il caso più estremo: l’incendio del dispositivo.

Tutto questo vi deve essere assolutamente da monito, infatti lo smartphone può benissimo essere ricaricato nel corso della notte, senza problemi o difficoltà di alcun tipo, ma deve essere posizionato nel posto più corretto, come ad esempio un comodino o eventualmente per terra, location ideali che gli permetterebbero un corretto raffreddamento.