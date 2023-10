Iliad, offerta da 150 GIGA al mese con il famoso servizio gratuito

Da quando Iliad ha fatto vedere tutte le sue capacità, è cambiato veramente tutto nel mondo della telefonia. Se prima i gestori erano sicuri di riuscire ad accaparrarsi un gran numero di utenti, dopo quel momento non lo sono più stati. Le offerte con prezzi così bassi hanno spinto anche le altre realtà più piccole a fare lo stesso, mettendo così quelle più grandi in netta difficoltà.

Ad oggi infatti anche i gestori storici sono stati costretti ad abbassare i prezzi, non riuscendo però a garantire un discorso continuativo nel tempo. Ricordiamo infatti che tutte le offerte di Iliad, una volta sottoscritte, durano per sempre allo stesso prezzo senza rimodulazioni. Questo è il gran punto di forza di un provider che oggi si erge come dominatore indiscusso del panorama telefonico, non solo per quanto riguarda la mobilità. Attualmente sul sito ufficiale è disponibile una delle vecchie offerte, la quale è stata riproposta dopo che quella da 180 giga è scaduta.

Iliad distrugge la concorrenza a colpi di giga con la sua nuova offerta che regala il 5G

Con il tempo tutti i nodi vengono al pettine e chi credeva che Iliad non riuscisse a tenere continuità con le sue offerte si sbagliava di grosso. Lo dimostrano tutte le promozioni mobili viste negli ultimi mesi, le quali sono state indirizzate soprattutto agli utenti che avevano voglia di cambiare gestore.

La Giga 150 spinge tutti a farlo con minuti ed SMS senza limiti verso chiunque ogni mese. Ci sono anche 150 giga in 5G per navigare sul web per soli 9,99 € al mese.