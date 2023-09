Nuova tornata di sconti sul Play Store di Google per gli utenti Android che vogliono a tutti gli effetti godere di un risparmio ben superiore al normale, nel momento in cui decidono di scaricare un software all’interno del proprio dispositivo mobile. I prezzi del momento sono decisamente più bassi del normale, e garantiscono così di raggiungere una spesa pressoché minima.

Per approfittare delle riduzioni dovete leggere il nostro articolo fino in fondo, troverete la descrizione delle migliori offerte del momento, con affiancati anche i link diretti al Play Store di Google, dove sarà possibile trovare l’elemento desiderato al prezzo più basso delle ultime settimane (ricordate però che sono disponibili solo per poco tempo, potrebbero terminare molto rapidamente).

Approfittate delle offerte Amazon che avete in esclusiva gratis solo sul canale Telegram di TecnoAndroid, disponibile al seguente link speciale.

Android, grandi offerte sul Play Store di Google con questi giochi

Buonissime offerte vi attendono oggi sul Play Store di casa Google, come al solito partiamo dai giochi, tra i quali annoveriamo Shadow Slayer: Guerriero Ninja, finalmente disponibile a titolo completamente azzerato (LINK), seguito da Through the Darkest of Times, in vendita al prezzo finale di 2,99 euro (LINK), oppure da Endling Extinction is forever, che ha un costo di 6,99 euro (LINK).

Per quanto riguarda le applicazioni, la scelta parte da Synonyms PRO, soluzione ideale per avere sinonimi gratis (LINK), oppure Tattoo Tycoon Premium, che costa solamente 0,99 euro (LINK). Non mancano i pack di icone gratis, oggi vi consigliamo Kaorin Icon Pack (sempre gratis direttamente al seguente link speciale).