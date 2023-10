Anche per il mese di ottobre 2023, gli utenti potranno cambiare la propria offerta di rete mobile scegliendo tra tantissime proposte di rilievo. Come di consueto, le offerte più convenienti sono proposte anche per questo mese dai vari operatori telefonici virtuali, tra cui Kena Mobile, ho Mobile e Very Mobile. Tutti e tre stanno infatti proponendo delle offerte super interessanti e con un costo di appena 5,99 euro al mese.

Cambio offerta telefonica, ecco le migliori proposte di Kena, Very e ho Mobile

Per il mese di ottobre 2023 gli utenti potranno decidere di attivare una delle super proposte dai vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano. Come già detto in apertura, Kena Mobile, ho Mobile e Very Mobile sono gli operatori più convenienti al momento grazie alle loro proposte.

Tutti e tre saranno infatti proponendo delle super offerte con un costo mensile molto basso di appena 5,99 euro. Kena Mobile, in particolare, sta al momento proponendo l’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Quest’ultima include ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

L’operatore virtuale Very Mobile sta invece proponendo la sua nuova offerta denominata Very 5,99 Super Flash. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese addirittura 120 GB di traffico dati per navigare. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

C’è infine anche l’operatore virtuale ho Mobile. Quest’ultimo, in particolare, sta proponendo l’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Nello specifico, nel bundle dell’offerta sono inclusi 100 GB di traffico dati e anche minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.