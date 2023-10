C’è aria di cambiamento in casa Very Mobile. A partire dalla giornata di oggi 3 ottobre 2023, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta mobile. Stiamo parlando dell’offerta denominata Very 5,99 Super Flash e anch’essa è a basso costo ed offre fino a 120 GB di traffico dati.

Very Mobile rende disponibile l’offerta mobile Very 5,99 Super Flash

A partire da oggi 3 ottobre 2023, l’operatore telefonico virtuale ha reso disponibile la nuova offerta mobile denominata Very 5,99 Super Flash. Come già detto, anche questa offerta è super conveniente e vantaggiosa. In realtà, come è possibile notare, si tratta di un’offerta gemella alla precedente Very 5,99 Summer Flash.

L’operatore virtuale ha infatti interrotto la disponibilità di questa offerta, che è stata quindi sostituita da Very 5,99 Super Flash. Nello specifico, il bundle include fino a 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo rimane poi sempre uguale a quello della precedente offerta, ovvero solo 5,99 euro al mese.

La nuova offerta di Very Mobile sarà disponibile all’attivazione sia presso i punti vendita aderenti che sul sito ufficiale dell’operatore. Sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 26 ottobre 2023, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore. Ricordiamo che questa offerta è comunque di tipo operator attack, ovvero è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.