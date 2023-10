Amazon Prime Day d’autunno, ridefinito dalla stessa azienda la Festa delle Offerte Prime, arriverà ufficialmente il 10 ottobre, e come lo scorso anno, durerà un totale di 48 ore, per terminare giustappunto alle 23:59 dell’11 ottobre. Le offerte disponibili si preannunciano incredibili, ma sopratutto dovrebbero essere davvero tantissime, per questo motivo è fondamentale capire in che modo riuscire a scoprire in anteprima e liberamente i prezzi più bassi.

In vostro aiuto accorre come al solito Telegram, ve lo abbiamo più volte raccontato nel corso degli anni, infatti sulla nota applicazione di messaggistica istantanea sono disponibili veri e propri canali interamente dedicati alle offerte Amazon, i quali ogni giorno selezionano i prezzi più bassi e regalano anche codici sconto da applicare ai vari ordini.

I migliori del momento sono tre: codiciscontotech, tecnofferte e malatidirisparmio, sono tutti caratterizzati dalle stesse condizioni, consigliamo caldamente di iscriversi gratuitamente ad ogni canale, proprio perché vengono mostrate periodicamente offerte differenti le une dalle altre.

Amazon Prime Day, i prezzi più bassi per tutti gli utenti

Al loro interno troverete le migliori offerte della singola giornata, con i prezzi più bassi di tutto il web, pronti a farvi risparmiare molto più di quanto possiate immaginare. Come vi abbiamo anticipato, verranno anche regalati codici sconto gratis, che possono essere applicati ai vari ordini, in modo da ridurre di molto la spesa finale che sarà necessario sostenere in fase di acquisto.

Le offerte Amazon Prime Day verranno seguite in diretta dalle 00:00 del 10 Ottobre fino alle 23:59 dell’11 ottobre con post pubblicati ogni 5 minuti per tutto il giorno, per una copertura il più completa possibile.