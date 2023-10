WindTre rilancia la sua politica commerciale nel mese di ottobre. I progetti del provider arancione sono molto ambiziosi in autunno e prevedono un attacco frontale a TIM, Vodafone e soprattutto a Iliad e agli altri provider virtuali.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Le tariffe messe in campo dal provider arancione sono vantaggiose sia per costi che per soglie di consumo. Un esempio da non sottovalutare è dato dalla promozione WindTre Star+. La ricaricabile in questione assicura soglie di consumo pressoché infinite con un costo addirittura inferiore ai 10 euro.

Il pacchetto delle soglie messe in campo dalla WindTre Star+ prevede consumi no limits per i minuti verso fissi e mobili, con SMS infiniti più 70 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G. La copertura di Iliad per il 5G è in rapida via di espansione su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo di questa proposta per gli abbonati che scelgono WindTre sarà di soli 9,99 euro. Da aggiungere al costo mensile vi è solo una quota una tantum il cui valore è di 10 euro per la ricezione della SIM.

Gli abbonati che optano per la WindTre Star+ dovranno necessariamente effettuare la richiesta di portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad. L’attesa per la portabilità sarà sempre pari a tre giorni lavorativi. Tutti i nuovi abbonati del gestore avranno infine una garanzia non da poco con un prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.