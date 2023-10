Iliad nel mese di ottobre vuole mettere all’angolo tutti i suoi rivali. Il provider francese non ha timore della concorrenza grazie ad una politica commerciale sempre basata su prezzi da vero ribasso. Un esempio è dato dalla tariffa Giga 150.

Iliad, a ottobre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

La Giga 150 anche in questa prima parte di ottobre è la promozione più importante del listino di Iliad. I clienti che scelgono questa tariffa avranno chiamate ed SMS no limits verso tutti, più 150 Giga per la navigazione internet disponibile anche con la tecnologia del 5G. Il costo di questa promozione sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La garanzia della Giga 150 rappresenta una sicurezza per tutti gli utenti che scelgono Iliad. Al tempo stesso, però, tutti coloro che decidono di attivare una SIM con il provider francese, attraverso il sito ufficiale, hanno la possibilità di optare per due tariffe alternative sempre di grande vantaggio.

Un’opzione da non sottovalutare per il pubblico è la Giga 100. Gli abbonati che optano per questa promozione pagheranno soltanto 7,99 euro ogni mese e riceveranno consumi no limits, SMS infiniti e ben 100 Giga anche in 5G per navigare in internet.

Ulteriore alternativa da non perdere per gli utenti che decidono di attivare una promozione con ancora più dati per navigare in internet possono optare per la Dati 300. Questa promo speciale assicura al pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.